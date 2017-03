Neues Zentrum am Rathaus

Der neue Eigentümer des fast komplett leer stehenden Einkaufszentrums will die Turmarkaden zu einer Mischung aus Shopping- und Fachmarktcenter umbauen, sagte der Geschäftsführer des Unternehmens, Michael Garstka. Zu Mietern, die in das neue Center einziehen, äußerte er sich allerdings noch nicht. Sie sollen aus den Bereichen Lebensmittel, Elektro und Textil kommen. Außerdem ist ein großer Gastronomiebereich geplant. Garstka bietet der Stadt an, den Mietermix mit ihr abzustimmen. Vor dem Umbau will das Unternehmen das Einkaufszentrum komplett entkernen und in den Rohbauzustand versetzen. Die Detailplanung soll mit den künftigen Mietern abgestimmt werden. Garstka rechnet damit, dass das Unternehmen Ende 2017 eine Baugenehmigung hat und dann mit dem Umbau beginnt. Einen Namen hat das Einkaufszentrum noch nicht. Es soll aber weder „Turmarkaden“ noch wie bisher geplant „Berggalerie“ heißen.