Mensaessen schmeckt Schülern

Vor knapp zwei Jahren kamen kaum Schüler in die Mensa der Willy-Brandt-Gesamtschule, um dort ein warmes Mittagessen zu essen. Seitdem hat sich die Mensa und auch das Essen verändert. Vor zwei Jahren wurde ein neues Konzept erarbeitet. Das sieht vor allem frische Lebensmittel vor. Und das schmeckt den Kindern richtig gut. Mittlerweile essen rund 250 Jungen und Mädchen jede Woche in der Mensa. Allerdings hat die Mensa nur etwa für 100 Schüler Sitzplätze. Deswegen wird in der Mittagspause dort in zwei Schichten gegessen. Wenn in den kommenden Jahren aber noch mehr Schüler dort essen möchten, wird es eng. Deshalb haben sich Christina Dittmar, die die Mensa leitet, der stellvertretende Schulleiter Dirk Rentmeister und Reinhard Kuhfuß, der Vorsitzende des Mensavereins der Gesamtschule, schon mal Gedanken gemacht und Ideen entwickelt. Reinhard Kuhfuß kann sich zum Beispiel vorstellen, dass der benachbarte Bistrobereich im Mensagebäude einen zusätzlichen Platz bekommt. Außerdem gibt es die Idee, einen Teil des Bistrobereichs abzuteilen und dort weitere Sitzplätze für das Mittagessen anzubieten. Kuhfuß meinte aber auch, dass in nächster Zeit keine Änderungen anstehen.