Marina könnte Kino verlieren

Bisher war das Kino unter freiem Himmel für die Marina in Sommer eine gesetzte Veranstaltung im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Sommer in Bergkamen“. Die jüngste Vorführung auf dem Bogensportgelände hat den Mitarbeitern des Stadtmarketing aber so gut gefallen, dass sie über eine dauerhafte Verlegung an einen anderen Ort in Bergkamen nachdenken. „Das Ambiente für die Vorführung war sehr ansprechend“, sagte Thomas Hartl, der Leiter der Inneren Verwaltung in der Stadtverwaltung, zu der auch das Stadtmarketing gehört.

Das Stadtmarketing hatte das Open-Air-Kino eigentlich nur ausnahmsweise von der Marina nach Overberge verlegt, weil der Hafenplatz in diesem Jahr durch die Strandbar belegt war. Das Stadtmarketing würde gerne aber auch andere Ortsteile mit Veranstaltungen bedienen, sagte Hartl. Bisher gibt es Veranstaltungen des Stadtmarketings nur in der Marina, auf dem Stadtmarkt und in der City – je nachdem, ob das Klassik- oder das Theater-Open-Air an der Reihe ist, auf dem Zentrumsplatz oder im Wasserpark.

Die anderen Veranstaltungen sollen aber in der Marina bleiben. Das Stadtmarketing will im kommenden Winter erneut das „Hafenfeuer“ wiederholen, dass in diesem Jahr bei kaltem Regenwetter keine allzu große Resonanz erfahren hatte. Hartl setzt darauf, dass es nicht noch einmal Dauerregen gibt. Das Hafenfeuer soll vom 27. bis zum 29. Januar brennen.

Auch der „Weingenuss am Wasser“ im Rahmen des Sommerprogramms ist wieder geplant. Außerdem soll es im kommenden Jahr wieder ein Hafenfest geben, nachdem die Stadt in diesem Jahr wegen der Feier zum Stadtjubiläum verzichtet hatte. Im kommenden Jahr ist das Fest in der Marina allerdings erst am zweiten Wochenende im Juni, am 9 bis 11. Juni. Ein Wochenende vorher sind das Schützenfest in Overberge und das Jubiläumsschützenfest in Oberaden geplant. „Da hat es wenig Sinn, noch eine weitere Großveranstaltung zu planen“, sagte Hartl.

Die Strandbar kommt 2017 auf keinen Fall wieder. Zum Konzept der Betreiber gehört es, in jedem Jahr in eine neue Stadt und an einen anderen Veranstaltungsort zu übersiedeln.