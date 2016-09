Kraftwerk steht auf der Kippe

In dem Kraftwerk am Westenhellweg, das die Steag gemeinsam mit RWE betreibt, arbeiten nach Angaben von Steag-Pressesprecher Dr. Jürgen Fröhlich etwa 140 Menschen. Über die Zukunftsaussichten dieser Arbeitsplätze wollte Fröhlich keine Aussagen machen. Zuvor hatte Steag-Chef Joachim Rumstadt laut Medienberichten angekündigt, dass sein Unternehmen einen Teil seiner Kraftwerke erheblich früher vom Netz nehmen werde, als ursprünglich geplant. Laut Rumstadt will Steag etwa die Hälfte seiner zwölf Kraftwerksblöcke an acht Standorten außer Betrieb nehmen. Dadurch würden bis zu 1000 Arbeitsplätze wegfallen. Außer in Bergkamen betreibt die Steag noch Kraftwerke in Duisburg-Walsum, Herne, Lünen und Voerde sowie an drei Standort im Saarland.

Ob das Kraftwerk in Heil von den Schließungsplänen betroffen ist, stehe noch nicht fest, sagte Fröhlich. Eine Entscheidung darüber sei in den in den „nächsten Tagen oder Wochen zu erwarten“, sagte der Pressesprecher. Auch beim Mitbetreiber RWE blieb man eher vage mit Aussagen über die Perspektiven des Kraftwerkes. Er könne sich allerdings nicht vorstellen, dass das Heiler Kraftwerk ganz oben auf der Streichliste stehe, sagte RWE-Sprecher Lothar Lambertz.

Die RWE-Beteiligung scheint die Überlebenschancen des Kraftwerks aber nicht zu verbessern. So betreiben die beiden Unternehmen auch in Voerde eine Gemeinschaftsanlage, die allerdings im Frühjahr 2017 zum Teil vom Netz gehen soll – in dem Fall allerdings, weil RWE das Kraftwerk nicht weiter betreiben will.

Die RWE betreibt in Bergkamen noch ein weiteres Kraftwerk: Eine Biomasse-Anlage auf dem Monopol-Gelände. Und dorthin hat sie bereits einen Teil ihres Bergkamener Kraftwerkgeschäftes verlagert: Seit Anfang dieses Jahres beziehen die Gemeinschaftsstadtwerke ihre Fernwärme nicht mehr aus Heil, sondern aus dem RWE-Kraftwerk, das seinen Brennstoff aus dem benachbarten Holzkontor bezieht (wir berichteten).

Wie es mit dem Kraftwerk in Heil weitergehen soll, weiß offenbar auch die Gewerkschaft IGBCE nicht: Der Bezirk in Hamm verwies auf die Bundeszentrale in Hannover. Und die ließ am Montag eine Anfrage unserer Zeitung unbeantwortet.