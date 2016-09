Kein Platz mehr frei

„Es gibt momentan keinen freien Platz für Kinder über drei Jahren in Bergkamen“, sagt Jugendamtsleiter Udo Harder – obwohl es für Kinder über drei Jahren schon seit einigen Jahren einen Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Kindertagesstätte gibt. Davon seien die Eltern zwar nicht begeistert, aber eine absolut negative Reaktion gebe es noch nicht, sagte Harder. Bis jetzt jedenfalls gibt es noch keine Klage gegen die Stadt.

Dem Vernehmen nach ist das vor allem dem Jugendamt zu verdanken, das viele Einzelgespräche mit betroffenen Eltern führt und im Notfall eine Betreuungsmöglichkeit vermittelt. Harder hatte schon vor einiger Zeit gesagt, dass das Jugendamt auch versucht, Plätze bei einer Tagesmutter zu vermitteln, wenn Eltern dringend auf einen Betreuungsplatz angewiesen sind – zum Beispiel aus beruflichen Gründen. Bisher habe aber noch niemand davon Gebrauch gemacht, sagte Harder.

Eine Besserung der Situation ist erst in einigen Monaten in Sicht, wenn der neue Johanniter-Kindergarten an der Eichendorffstraße fertig ist. Der Kindergarten soll drei altersgemischte Gruppen mit Plätzen für 53 Kinder über drei Jahren und zwölf Kinder unter drei Jahren haben. Eigentlich hatte die Stadt gehofft, dass der neue Kindergarten schon Ende des Jahres fertig ist. Nach diversen Verzögerungen hofft sie jetzt, dass er zumindest noch einige Zeit vor Ende des Kindergartenjahrs zur Verfügung steht. Nach Harders Angaben hat das Jugendamt mit den Johannitern vereinbart, dass die betroffenen Eltern angeschrieben werden, wenn absehbar ist, wann der Kindergarten zur Verfügung steht. Die Eltern könnten sich dann dort um einen Kindergartenplatz bewerben.

Bauherr äußert sich nicht

Auf dieser Freifläche neben dem TÜV Nord Kolleg am Kleiweg soll das Gesundheitszentrum PueD entstehe ... Auf dieser Freifläche neben dem TÜV Nord Kolleg am Kleiweg soll das Gesundheitszentrum PueD entstehen, zu dem auch eine Kindertagesstätte gehören soll. Wann der Bau beginnen soll, scheint noch nicht festzustehen. Foto: Archiv

Um den gesamten Bedarf an Kindergartenplätzen zu decken, reicht der Kindergarten an der Eichendorffstraße jedoch nicht aus. Deshalb setzt die Stadt zusätzlich auf das Gesundheitszentrum „PueD“, das auf dem Gelände von Grimberg 3/4 am Kleiweg in Weddinghofen entstehen soll. Die Trägerschaft soll das Lebenswerk Königsborn in Unna übernehmen. Mindestens eine Gruppe ist auch für die Betreuung von behinderten Kindern gedacht.

Wann das Gesundheitszenrum gebaut wird, steht aber möglicherweise noch nicht fest. Nachdem die Finanzierung für den Bereich mit Ärzten und Einrichtungen aus der Gesundheitsbranche nicht gesichert ist, wollte der Investor zumindest die Kindertagesstätte und Seniorenwohnungen als ersten Bauabschnitt erreichten. Eigentlich sollte noch im September Baubeginn sein. Ob es dabei bleibt, lässt sich zurzeit nicht ermitteln. Die PueD GmbH blieb eine Antwort darauf in den vergangenen Tagen schuldig.

Wieder mehr Kinder Bei dem Mangel an Kindergartenplätzen spielen offenbar zwei Faktoren eine Rolle. Die Zahl der Kinder ist nicht gesunken, wie prognostiziert, sondern wieder gestiegen. Mittlerweile melden außerdem deutlich mehr Eltern ihre Kinder für die Betreuung an.

Johanniter warten auf den Stadtrat

An der Eichendorffstraße haben die Vorbereitungen für den Bau des Johanniter-Kindergartens begonnen. ... An der Eichendorffstraße haben die Vorbereitungen für den Bau des Johanniter-Kindergartens begonnen. Foto: Milk

Die Johanniter wollen den Kindergarten an der Eichendorffstraße in „Tafelbauweise“ aus vorgefertigten Wänden bauen, um Zeit zu sparen. Offiziell können sie aber noch nicht mit den Arbeiten beginnen, wie jetzt verlautete. Der mit der Stadt Bergkamen erst in dieser Woche geschlossene Vertrag beinhaltet einen Passus, dass der Vertrag vorbehaltlich der Zustimmung durch den Stadtrat gilt. Die dürfte zwar sicher sein, weil die Stadt den Kindergarten benötigt und alle Fraktionen ihre Zustimmung signalisiert haben – rein formal aber müssten die Johanniter mit dem Baubeginn so lange warten.

Bürgermeister Roland Schäfer, der Vorsitzender des Stadtrats ist, nahm am Mittwoch keine Stellung, warum der Stadtrat nicht schon vor der Sommerpause über den Vertrag abgestimmt hat. Er verwies auf Sozialdezernentin Christine Busch. Die Dezernentin war jedoch am Mittwoch nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.