Kaufen, nicht pachten

Bisher hatten die Stadt und die Gemeinschaftsstadtwerke (GSW), die Eigentümerin der Halle sind, stets nur von einem Pachtvertrag geredet. Der sollte Brodde allerdings Sonderrechte einräumen: Anders als bei einem Pachtvertrag sonst üblich, soll er dem Eishallenbetreiber auch das Recht einräumen, Umbauten nach seinen Vorstellungen an der Halle vorzunehmen. Die hatte der Unternehmer aus Münster auch bereits im Vorfeld angekündigt: Er will unter anderem den Eingangsbereich neu gestalten, Umkleiden und Sanitärräume sanieren und die Gastronomie auch nach draußen erweitern.

Dazu will er aber den umgekehrten Weg gehen, wie ihn die GSW und die Stadt gehen möchten: Er will die Halle kaufen, aber eine Sondervereinbarung für den Fall treffen, dass die Halle nicht mehr als Eishalle betrieben wird. „Das habe ich von Anfang an so kommuniziert“, sagte Brodde.

Die Stadt will eigentlich keinen Verkauf der Eishalle, weil sie nicht noch einmal ähnliche Probleme wie mit der Kleinschwimmhalle in Oberaden erleben will. Die Stadt hatte die Kleinschwimmhalle in den 90er Jahren im Rahmen ihres ersten Haushaltssicherungskonzepts für den symbolischen Preis von einer Mark an einen privaten Betreiber verkauft. Als der Eigentümer nach Jahren Insolvenz anmeldete, geriet die Schwimmhalle in die Konkursmasse und wurde zwangsversteigert. Bis sich schließlich doch ein Käufer fand, verfiel sie mehr und mehr.

Sorgen, für die Brodde Verständnis hat, wie er sagte. Im Kaufvertrag soll deshalb vereinbart werden, dass die Eishalle an die Stadtwerke zurückfällt, wenn dort kein Eislaufen mehr betrieben wird. Damit will er sich auch dagegen absichern, dass die Stadtwerke keinen neuen Pachtvertrag mehr abschließen, wenn er die Halle nicht mehr persönlich betreibt. Einen Pachtvertrag werde er nur notfalls akzeptieren, sagte der Unternehmer.

Trotzdem geht er davon aus, dass er sich mit der Stadt und den GSW arrangiert. Auch Bürgermeister Roland Schäfer sieht keine unüberbrückbaren Schwierigkeiten, sondern allenfalls eine schwierige juristische Vertragsgestaltung. Auch er ging davon aus, dass der Vertrag mit Brodde zustande kommt.