Kahlschlag am Wichernhaus

Als eine Anwohnerin des ehemaligen evangelischen Gemeindehauses an der Hochstraße vor wenigen Tagen nach Hause kam, traute sie ihren Augen nicht: Dort wo bisher hohe Bäume standen, waren nur noch Stümpfe zu erkennen. Die Stämme lagen in Stücke gesägt daneben. Besonders, dass auch der Baum vor dem Gebäude gefällt wurde – wenige Meter vom Gehweg entfernt – kann sie nur schwer einsehen. Alle Nachbarn hätten es im Herbst geliebt, wenn sich die Blätter bunt verfärbten. „Warum konnte man nicht einfach um den Baum herumplanen“, sagte sie.

Christoph Schulte von der Bauabteilung des evangelischen Kirchenkreises in Unna sieht die Fällaktion dagegen deutlich emotionsloser. Der Kirchenkreis berät die evangelische Friedenskirchengemeinde bei der Vermarktung des Geländes, auf dem das ehemalige Gemeindehaus steht. Die Kirchengemeinde habe dem Fällen der Bäume zugestimmt, damit dort fünf neue Wohnhäuser für ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt entstehen kann, das die Firma „NLD Consultans“ aus Mönchengladbach plant. Sie will das Gelände in Erbpacht übernehmen, denn verkaufen darf es die Gemeinde laut Anweisung der Landeskirche nicht.

Bäume stehen Häusern im Weg

Das Wichernhaus im vergangenen Herbst und jetzt: Der Baum vor dem ehemaligen Gemeindehaus ist gefäll ... Das Wichernhaus im vergangenen Herbst und jetzt: Der Baum vor dem ehemaligen Gemeindehaus ist gefällt. Auch das Gebäude soll bald abgerissen werden. Foto: Milk/privat

„Kein Investor baut um einen Baum herum“, sagt Schulte. Wenn es sich nicht um ein Naturdenkmal handle, würden Baumstandorte bei Planungen meist nicht berücksichtigt.

Auch Rob de Regt, der Geschäftsführer von NLD Consultans bestätigt, dass die Bäume dem Bau der Häuser im Weg stehen würden. Deshalb sei das Fällen unumgänglich gewesen. Die hat Stadt im Zweifel wenig Möglichkeiten gehabt, einzugreifen: Im Gegensatz zu einigen Nachbarstädten gibt es in Bergkamen keine Baumschutzsatzung, die es der Stadt ermöglicht hätte, das Fällen von Bäumen auf einem Privatgrundstück zu verhindern, wie Baudezernent Dr. Hans-Joachim Peters bestätigt.

Nach Auskunft des Kirchenkreises ist der Pachtvertrag mit dem Mönchengladbacher Unternehmen zwar noch nicht unterschrieben, aber so gut wie ausverhandelt. Die Bäume mussten jetzt gefällt werden, weil das nach Beginn der Vegetationsperiode im März nicht mehr möglich ist.

Wann auch das ehemalige Gemeindehaus und die frühere Kindertagesstätte abgerissen werden, ist noch nicht ganz klar. De Regt möchte eigentlich schon im April mit den Bauarbeiten für die fünf neuen Häuser mit insgesamt 55 Wohnungen beginnen.

Die Häuser sollen alle jeweils elf Wohneinheiten haben und so konzipiert sein, dass dort Familien und ältere Menschen unter einem Dach leben können. Im Erdgeschoss soll es pro Haus zwei größere Wohnungen für Familien mit Kindern geben. Im ersten Obergeschoss und im sogenannten Staffelgeschoss sollen kleinere Wohnungen entstehen, die über einen Aufzug zu erreichen sind. Außerdem ist ein Gemeinschaftsgebäude geplant – zum Beispiel für Familienfeste.

Das Gelände soll wieder begrünt werden, versicherte de Regt.

Aus Kostengründen geschlossen Die Friedenskirchengemeinde hat das Wichernhaus schon vor gut zehn Jahren aus Kostengründen als Gemeindezentrum aufgegeben. Auch die benachbarte Kindertagesstätte schloss einige Zeit später, weil hohe Investitionen in das Gebäude notwendig gewesen wären. Die geplante Vermarktung des Grundstücks scheiterte jedoch jahrelang. Erst jetzt fanden sich ernsthafte Interessenten für die Fläche.

Ehrenplatz für die ersten Glocken der Gemeinde

Ein Gartenbauunternehmen bereitete die Fläche für die Glocken am Bodelschwinghhaus bereits vor. Foto ... Ein Gartenbauunternehmen bereitete die Fläche für die Glocken am Bodelschwinghhaus bereits vor. Foto: Dörlemann

Die Friedenskirchengemeinde hat die Glocken aus dem Turm am Wichernhaus bereits entfernen lassen. Sie lagern jetzt im Gemeindebüro im Boldelschwinghhaus an der Ebertstraße – und dort sollen sie auch einen neuen Platz bekommen.

Die Glocken, die am Wichernhaus hingen, sind für die Gemeinde etwas Besonderes: Es handelt sich um die Glocken aus der ersten evangelischen Kirche in Bergkamen, die am heutigen Kurt-Schumacher-Platz in der Alten Kolonie stand und bei den Bombenangriffen auf die Chemischen Werke zerstört wurde. Die Glocken überlebten den Krieg und fanden für Jahrzehnte ihren neuen Platz am Wichernhaus.

Wegen ihrer Geschichte will die Gemeinde sie nicht abgeben, sondern ihnen einen Ehrenplatz geben, wie Pfarrein Ursula Goldmann erläuterte. Die Kirchengemeinde lässt bereits eine Fläche vor dem Gemeindebüro im Bodelschwinghhaus an der Ebertstraße herrichten. Dort sollen die Glocken so fest installiert werden, dass sie sich nicht einfach wegnehmen lassen. An den Glocken will die Gemeinde ein Schild installieren, das auf ihre Geschichte hinweist und eine Ruhebank für Spaziergänger.

Die anderen drei Kirchen, die noch von der Gemeinde genutzt werden, haben bereits Glocken. Die Gemeinde hatte erst vor einigen Jahren ein neues Geläut für die Friedenskirche und später auch für die Thomaskirche an der Kamer Heide in Overberge angeschafft.