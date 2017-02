Junge Künstler erobern die Stadt

Dafür kommt eigens die Compagnie Willi Dorner aus Wien nach Bergkamen. Der österreichische Künstler Dorner ist in ganz Europa mit seinem Projekt „bodies in urban spaces“ aktiv, was sich sinngemäß als „Körper im städtischen Raum“ übersetzen lässt. Und an den beiden Aufführungen, die Dorner für Samstag, 30. April, in Bergkamen plant, sollen sich keineswegs nur professionelle Akteure beteiligen: Die „Stadtbesetzer“ suchen Bergkamener ab 16 Jahren, die Lust haben, bei dem Projekt mitzumachen. „Zehn Meldungen haben wir schon“, berichtet Gereon Kleinhubbert, der die Aktion betreut. Weitere Interessenten sind willkommen, ein erstes Treffen ist für den 7. März geplant.

Aktion knüpft an den Sommer 2015 an

Bei der ersten Stadtbesetzung im Sommer 2015 gestalteten die Künstler unter anderem eine Tanzperform ... Bei der ersten Stadtbesetzung im Sommer 2015 gestalteten die Künstler unter anderem eine Tanzperformance im Wasserpark. Foto: Archiv

Dort erfahren die Interessierten, was bei der „Stadtbesetzung II“ auf sie zukommt. Sie knüpft an die Kunstaktion aus dem Sommer 2015 an, bei der es unter anderem Tanz-Performances im Wasserpark und auf dem Stadtmarkt gab. Um Bewegung geht es auch diesmal, allerdings steht bei dieser Kunstform der Körper noch stärker im Vordergrund. Denn die Teilnehmer werden ihn nutzen, um damit lebendige Skulpturen zu gestalten, wie Dr. Josef Spiegel berichtet. Er ist Sprecher des Arbeitskreises bildende Kunst des Kultursekretariats NRW Gütersloh, mit dem Bergkamen bei der „Stadtbesetzung“ kooperiert. Bei der dient den Akteuren der städtische Raum als Kulisse. Bestandteil der Performance ist ein Rundgang, bei dem die Beteiligten städtische Räume aufsuchen, um dort ihre Körperkunst zu gestalten. Ein gewisses Maß an Gelenkigkeit ist dabei also vonnöten. Die Aktion richtet sich auch deshalb primär an jüngere Teilnehmer, weil sie bewusst an jugendlichen Aktionsformen wie einen Flashmob anknüpft und an eine urbane Sportart wie Parkours, bei es darum geht, Hindernisse möglichst akrobatisch zu überwinden. „So verbinden wir die Kunst mit der etwas subversiven Jugendkultur“, meint Spiegel.

Allerdings muss man weder Kunstexperte noch Revolutionär sein, um bei der „Stadtbesetzung“ mitzumachen. Neugier und Aufgeschlossenheit reichen. Denn neue Perspektiven soll die Aktion schon vermitteln, sagt Spiegel: „Man wird die Stadt dabei ganz anders wahrnehmen.“

Treffen Ein erstes Treffen für die Teilnehmer der Stadtbesetzung beginnt am Dienstag, 7. März, um 18 Uhr in der Jugendkunstschule im Pestalozzihaus an der Pestalozzistraße. Anmeldungen nimmt das Kulturreferat unter 02307/965 266 an.

Probenphase in den Osterferien

Kulturdezernent Holger Lachmann, Dr. Josef Spiegel vom Kultursekretariat NRW Gütersloh und Gereon Kl ... Kulturdezernent Holger Lachmann, Dr. Josef Spiegel vom Kultursekretariat NRW Gütersloh und Gereon Kleinhubbert von der Jugendkunstschule präsentieren das Plakat für die Kunstaktion am 30. April. Foto: Milk

Die Kunstaktion „Stadtbesetzung“ beschränkt sich für die Teilnehmer nicht auf die Aufführung am 30. April, sie müssen schon ein wenig Zeit in das Projekt investieren. Denn ein Bestandteil des kreativen Prozesses besteht darin, den öffentlichen Raum in Bergkamen zu erkunden und geeignete Ort für die Körperkunst zu finden. Deshalb gibt es nach dem ersten Informationstreffen am 7. März noch eine ausgiebige Probenphase: „Die ist für die Osterferien vom Montag, 10. April, bis Donnerstag, 19. April geplant“, kündigt Gereon Kleinhubbert von der Jugendkunstschule an. Am 29. April gibt es dann noch eine Generalprobe. Und am 30. April sind die zwei Aufführungen der Bergkamener Version der „bodies im urban spaces“ vorgesehen. Zuschauer, die die Stadtbesetzer bei ihrem Gang durch Bergkamen begleiten, sind an diesem Tag natürlich willkommen. Allerdings ist die Aktion auch darauf ausgelegt, dass zufällig vorbeikommende Passanten die Kunst im öffentlichen Raum erleben.