Generationen unter einem Dach

Das Presbyterium hat jetzt der „NLD Consultants AG“ aus Mönchengladbach den Zuschlag erteilt, dort Mietwohnungen als Mehrgenerationen-Projekt zu bauen. Geplant sind fünf Baukörper mit Wohnungen für Familien im Erdgeschoss und seniorengerechten Wohnungen im ersten und zweiten Obergeschoss. Die Generationen sollen untereinander Kontakt haben. „Die Kinder und Enkel können die Großeltern unterstützen, nach ihren sehen und für sie einkaufen“, erläuterte Rob de Regt das Konzept. Der Geschäftsführer der NLD Consultants geht davon aus, dass neun bis zehn Wohneinheiten pro Gebäude entstehen – knapp 50 auf dem gesamten Gelände. Zusätzlich zu den Wohnungen sollen Einrichtungen entstehen, die dazu beitragen, dass die Bewohner Kontakte knüpfen.

Wichernhaus muss weichen

Das Außengelände der ehemaligen Kindertagesstätte Wichernhaus ist im Laufe der Jahre völlig überwuch ... Das Außengelände der ehemaligen Kindertagesstätte Wichernhaus ist im Laufe der Jahre völlig überwuchert worden. Die ersten Interessenten hatten allerdings schon Büsche und Bäume auf dem Gelände roden lassen. Foto: Milk

Das Unternehmen will das komplette Grundstück dafür nutzen. Nicht nur die ehemalige Kindertagesstätte, sondern auch das Wichernhaus müsste abgerissen werden, um Platz für die Neubauten zu schaffen, bestätige Pfarrer Christoph Maties, der Vorsitzende des Presbyteriums. Das würde die Gemeinde davon entbinden, nach einer neuen Nutzung für das Gemeindehaus zu suchen. Bisher war es lediglich gelungen, Teile des ehemaligen Gemeindehauses an eine Berufsbildungsgesellschaft aus Münster zu vermieten, die aber auch schon vor Jahren wieder ausgezogen ist.

De Regt geht davon aus, dass sein Unternehmen in den nächsten Wochen einen Bauantrag für die Mehrgenerationenhäuser stellt. Er hofft, dass er noch in diesem Jahr die Baugenehmigung bekommt. Da das Unternehmen die Häuser in „Systembauweise“ mit in der Fabrik vorgefertigten Wänden bauen will, geht er nur von einer kurzen Bauzeit aus. „Die ersten Häuser könnten schon im zweiten Quartal 2017 fertig sein“, sagte er.

Die Gemeinde nutzt das Wichernhaus schon seit fast zehn Jahren nicht mehr als Gemeindehaus und als Ort für Gottesdienste. Auch die Kindertagesstätte hinter dem Gemeindehaus ist schon seit Jahren geschlossen. Die Gemeinde hatte sich zu diesem Schritt entschlossen, um Kosten zu sparen und um durch die Vermarktung des Grundstücks Einnahmen zu erzielen.

Bis zum 31. August hatte ein Bergkamener Unternehmen namens „Concept Wohnbau“ eine Option auf das Grundstück. Das Unternehmen wollte barrierefreie Eigentumswohnungen unter dem Namen „Friedenswohnpark“ Bergkamen bauen und die Option nutzen, Käufer zu akquirieren. Die Concept Wohnbau hatte vor einiger Zeit den Antrag gestellt, die Option auf das Grundstück noch einmal zu verlängern.

Die Gemeinde entschloss sich nach längerer Beratung und Rücksprache mit dem Kreiskirchenamt, die Option nicht zu verlängern und lieber mit der NLD Consultants AG zusammenzuarbeiten.

Deutsch-niederländische Wurzeln Das Unternehmen „NLD Consultants AG“ hat deutsch-niederländische Wurzeln. Bisher hat das Unternehmen vor allem Bestandsimmobilien gekauft und vor allem für Auftraggeber aus den Niederlanden investiert. Jetzt will NLD auch selbst bauen. Die Häuser in Bergkamen sollen so gestaltet sein, dass sich ihr Konzept ohne große Probleme an andere Standorte übertragen lässt, um Planungszeit zu sparen.

Gemeinde sieht bessere Chancen auf dem Markt

Die ursprünglichen Interessenten hatten mit einem Bauschild um Interessenten geworben. Jetzt müssen ... Die ursprünglichen Interessenten hatten mit einem Bauschild um Interessenten geworben. Jetzt müssen sie das Schild wieder wegnehmen. Foto: Milk

Die Friedenskirchengemeinde will das Wichernhaus-Grundstück in Erbpacht an die NLD Consultants AG vergeben. Ein Verkauf des insgesamt 8 132 Quadratmeter großen Grundstücks ist nicht möglich, weil die Landeskirche in Bielefeld den Verkauf für alle Grundstücke in Kircheneigentum ausdrücklich untersagt.

Vom Gesamtgrundstück gehen allerdings noch etwa 800 Quadratmeter ab, auf denen das Pfarrhaus steht. Das Gebäude, in dem Pfarrer Bernd Ruhbach wohnt, soll erhalten bleiben. Die Pfarrstelle blieb der Gemeinde erhalten, auch als sie das Gemeindehaus schließen musste. „Das Grundstück muss jetzt ausparzelliert werden“, sagte Maties.

Nach seinen Angaben haben für die Gemeinde zwei Gründen den Ausschlag dafür gegeben, die Option nicht zu verlängern und das Grundstück lieber an das Unternehmen aus Mönchengladbach zu vergeben. Für die NLD Consultants AG haben vor allem gesprochen, dass das Unternehmen bereits seit Jahren über Erfahrungen mit Immobilien verfügt. Hinzu kommt, dass die Kirchengemeinde davon ausgeht, dass das Konzept des Unternehmens für Bergkamen passt. Maties wies darauf hin, dass die Stadtverwaltung in Bergkamen in den vergangenen Monaten einen „qualitativen Wohnungsmangel“ bei den Mietwohnungen in der Stadt ausgemacht hat. Das heißt: Es gibt zwar eine ganze Reihe von freien Mietwohnungen. Die aber passen nur zum Teil zur Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt. In Bergkamen werden vor allem kleine Wohnungen nachgefragt. Bei den Leerständen handelt es sich aber meist um größere Etagenwohnungen.