Erfolgreiches Fest an der Marina

Schon der Auftakt am Freitagabend war dank des hohen Besucheraufkommens ein echter Erfolg. Mit ihrer eindrucksvollen Stimme und einer Akustikgitarre präsentierte Sängerin Kelsey Klamath bekannte Titel von Interpreten wie Johnny Cash, Nancy Sinatra oder den Bangles. Die Besucher sind beeindruckt, auch am folgenden Tag ist ihre Darbietung bei einigen Besuchern noch Gesprächsthema Nummer eins.

Noch im vergangenen Jahr hatte das Hafenfeuer echte Startschwierigkeiten. Grund dafür waren weder eine schlechte Organisation noch eine unzureichende Informationslage für die Bürger. Oft als „höhere Gewalt“ bezeichnet, dürfte es das damals besonders miserable Wetter gewesen sein, das die Besucherzahlen schmerzhaft niedrig hielt.

Das schlechte Wetter blieb in diesem Jahr aus, die Besucherzahlen stiegen drastisch. War schon der Freitag gut besucht, so brachte der Samstag mit Sonnenschein und vergleichsweise milden Temperaturen einen wahren Ansturm auf das Fest am Hafen. Das Event war so gut besucht, dass selbst der Sachgebietsleiter des Stadtmarketings zwischendurch ins Schwitzen gerät. „Bei so vielen Besuchern könnten wir das Fest schon fast auf den Platz nebenan erweitern“, stellte er fest.

Hafenfeuer mit Weihnachtsmarkt-Charakter

Die zehnjährige Emily Wrede ist beim Hafenfeuer begeistert von den Lichtobjekten am Stand von Sigrid Schaub. Foto: Milk

Und tatsächlich platzte der Festplatz zeitweise aus allen Nähten. Während bei „Daggi’s Crêpes“ eine Süßspeise nach der anderen über die Theke ging, bildeten sich auch an den anderen Buden zum Teil lange Schlangen. Ein Cocktailstand bot bunte Gemische mit und ohne Alkohol an, für Freunde herberen Geschmacks hatte der „Flammenkuchen“-Stand eine Auswahl verschiedener Weine im Sortiment.

Obwohl die Weihnachtszeit offiziell vorüber ist, ein bisschen Weihnachtsmarkt-Charakter hatte das Hafenfeuer dennoch inne. Das liegt zum einen am Glühwein, der auch hier noch ausgeschenkt wurde. Dazu kamen Verkaufsstände, deren Sortiment auch auf den weihnachtlichen Märkten gut ankommen würde.

Doch obwohl sie weihnachtlich wirkten; es würde den handgemachten Alu-Lichtobjekten von „Gabi & Siggi’s Licht Zauber“ nicht gerecht werden, sie nur als Festtagsbeleuchtung abzustempeln. Die zwei Frauen aus Marl schaffen aus simplem Alu-Draht echte Kunstwerke.

Die oft runden und stark verästelten Gebilde sind nämlich Allwetter-tauglich und überstehen Minusgrade genauso wie Hitzewellen. „Wenn sie nach einiger Zeit im Garten Schmutz ansetzen, lassen sie sich auch ganz einfach mit dem Gartenschlauch abspülen“, sagten sie. Doch auch in der Wohnung ist die Lichtkunst gut aufgehoben.

Auch eine Fackelwanderung zum Beversee mit Detlef Göke stand auf dem Plan. Damit die Tierwelt nicht zu sehr durch die nächtlichen Besucher aufgeschreckt wird, hatte Quabeck die Zahl der Fackeln auf 60 Stück begrenzt. Für den letzten Tag des Hafenfeuers steht dann noch einmal Live-Musik auf dem Programm. „Radiolukas“ ist für seine ausgefallenen Darbietungen am Klavier bekannt und beendet ein Hafenfeuer, das seinem Namen in diesem Jahr alle Ehre macht.

Prinzessin Elsa begeistert Kinder

Eiskönigin Elsa aus dem Disneyfilm „Frozen" begeistert die jungen Besucher. Foto: Milk

Bereits im vergangenen Jahr konnte das „Marina Hafenfeuer“ auch ein umfangreiches Angebot für Kinder aufweisen. Bloß fiel dies damals bei geringen Besucherzahlen kaum jemandem auf. Das ist in diesem Jahr ganz anders.

Denn mit der Ankündigung der Eisprinzessin aus dem Disney-Film „Frozen“ ist den Veranstaltern die Aufmerksamkeit der jüngsten Besucher gewiss. So waren es vor allem Familien mit Kindern, die an den Nachmittagen das Hafenfest bevölkern. Schon von weitem war das Iglu am Kopf des Festplatzes gut zu erkennen. Ein passendes Quartier für die Eisprinzessin. Vor ihrem großen Auftritt stand die natürlich für Fotos mit den Kleinen bereit.

Doch im Iglu gab es mehr zu erleben als nur einen Fototermin. Nicole Winkelmann von „Nicoles Kinderparty“ hatte ein Spiel- und Bastelangebot entwickelt. Die kleinen Besucher konnten Gläser mit Schneeflocken-Motiven gravieren oder Bio-Holzbrettchen mit dem Lötkolben veredeln.

Besonders gut kam das „Herz im Eiswürfel“ an. Winkelmann hatte kleine Glitzer-Herzen in Eiswürfel eingefroren. Um an das Schmuckstück zu gelangen mussten die Kinder den Eiswürfel mit ihren warmen Händen wärmen.

Dann gab Elsa einige ihrer Lieder zum Besten. Luca (4) und Niklas (3) waren sich sicher, das muss die echte Elsa sein. Lena ist sieben Jahre alt, sie war sich nicht ganz sicher, ist es nun die Echte oder nicht? Begeistert war sie aber trotzdem. Nach der Gesangseinlage verabschiedet sich Elsa vorerst, selbst einer Eisprinzessin wurde es im dünnen Kleid kalt. Ach Elsa hatte viel Spaß an der Aktion. „Es mag kitschig klingen, aber die Freude in den Augen der Kinder zu sehen ist ein ganz großer Ansporn“, sagte sie.