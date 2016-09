Die geballte Jugendkultur

Für eine Auszeichnung reichte es zwar nicht – die Preise gingen in andere Städte (siehe Kasten). Aber die Ausrichterstadt stellte eindrucksvoll unter Beweis, wie viel Jugendkultur sie zu bieten hat. Von den 16 Projekten aus dem Kreis Unna, die sich beworben hatten, stammten allein neun aus Bergkamen. „Sonst hatten wir zwei oder drei Bewerbungen aus dieser Stadt“, wies Peter Kamps vom Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogischer Dienste/Jugendkunstschulen auf den Mobilisierungseffekt des Heimspiels hin.

Zum ersten Mal an einer Schule

Die Gesamtschülerinnen Katharina (15), Ellen (15), Jenny (16) und Angelique (16) testen selbstgeknüp ... Die Gesamtschülerinnen Katharina (15), Ellen (15), Jenny (16) und Angelique (16) testen selbstgeknüpfte Dekoration.

Als Gastgeber fungierte die Willy-Brandt-Gesamtschule. Das bedeutete eine echte Premiere in der 26-jährigen Geschichte des Jugendkulturpreises: „Wir haben ihn noch nie in einer Schule verliehen“, sagte Kamps. Das erwies sich als gute Standortwahl: Nicht nur, weil den Veranstaltern das weitläufige Gelände auf dem Friedrichsberg zur Verfügung standen. Auch die Gesamtschulschüler waren als zusätzliches Publikum dabei. Für sie begann der Schultag erst um 10.45 Uhr, damit sie dem Aufbau nicht in die Quere kamen. Und sie hatten zwar Unterricht, durften sich aber auch die Kulturdarbietungen anschauen. Allein bei den Workshops in den Schulräumen und auf dem Schulhof machten 500 Gesamtschüler „Das ist sensationell“, schwärmte Kamps. Und da über 150 der insgesamt 241 Bewerber-Projekte ihre Arbeiten in Bergkamen präsentierten, tummelten sich dazu noch einmal rund 1000 junge Leute aus dem ganzen Land auf dem Schulgelände.

Kommen und Gehen in der Sporthalle

Die Gesamtschüler Antonio (12), Justin (10), Matthias (12) und Olivier (11, v.l.) tummelten sich im ... Die Gesamtschüler Antonio (12), Justin (10), Matthias (12) und Olivier (11, v.l.) tummelten sich im Mittelalter.

Zu sehen und zu erleben gab es jede Menge. Die Gruppen, die Bühnentaugliches im Programm hatten, bespielten das studio theater. Die Sitzreihen dort waren ganztägig bestens gefüllt. Genauso ein Kommen und Gehen herrschte in der Sporthalle am Friedrichsberg, wo sich 60 Jugendkulturprojekte bei einer Ausstellung präsentierten. Besonders gut gefiel es vielen Besuchern, dass die Veranstalter dort mit Bauzäunen und Baustellenschildern ein Art Jugendkulturbaustelle errichtet hatten.

Helferteam aus Bergkamen

Medina (11) von der Willy-Brandt-Gesamtschule machte beim Foto-Workshop mit. Medina (11) von der Willy-Brandt-Gesamtschule machte beim Foto-Workshop mit.

Dass die Großveranstaltung so reibungslos über die Bühne ging, war nicht zuletzt dem 60-köpfigen freiwilligen Helferteam zu verdanken – und das setzte sich im Wesentlichen aus Bergkamener Jugendlichen zusammen. Eine besondere Rolle kam dabei Lena Klein, Amelia Brzoza, Elisa Bauer und Sebastian Wenmarkers zu: Sie moderierten die Preisverleihung mit der NRW-Kulturministerin Christina Kampmann.

Dass sich die Preisträger aus Bergisch-Gladbach und viele andere Projekte mit dem Thema Flucht befassten, war kein Zufall. Die Veranstaltung in Bergkamen leistete aber auch praktische Integrationsarbeit: „Hassan aus dem Jugendteam hätte eigentlich erst später kommen können, weil er zum Deutschkurs musste“, berichtete Manuela Wenz von der Projektleitung Jugendkulturpreis. „Doch davon wurde er befreit: Deutsch lernt er hier viel besser.“

Und auch die Lehrer der Gesamtschule erhielten durch die geballte Jugendkultur auf dem Friedrichsberg eine Menge Anregungen. Denn in zwei Jahren wird ja wieder ein Jugendkulturpreis verliehen: „Dann bewerben sich mit Sicherheit auch Projekte von unserer Schule“, sagt Schulleiterin Ilka Detampel. „Einige Kollegen haben schon guten Ideen dafür.“