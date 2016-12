Die Kultur der Achtsamkeit

„Das zeigt, dass wir in Bergkamen keinen aktuellen Verdachtsfall bei den Vereinen haben – zum Glück“ sagt Scharwey. Er ist überzeugt, dass die Vereinsverantwortlichen inzwischen sensibilisiert für das Thema sind. Schließlich haben in den Jugend- und Kinderabteilungen der Vereine die erwachsenen Übungsleiter häufig engen körperlichen Kontakt zu den jungen Sportlern. Da gilt es, Grenzen einzuhalten. Auch wenn niemand die Übungsleiter unter Generalverdacht stellen will – oder gerade deshalb.

Das Jugendamt hat sich schon seit einigen Jahren auf die Fahne geschrieben, die Vereine bei der Prävention zu stärken. Den ersten Schritt stellte Scharwey vor drei Jahren vor. Damals erläuterte er den Vereinsvertretern bei einer Veranstaltung im Treffpunkt eine Vereinbarung, die sie mit dem Jugendamt abschließen sollten: Die Clubs verpflichteten sich darin, sich von ihren Jugendbetreuern ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen zu lassen, um so auf einschlägig Vorbestrafte aufmerksam zu werden. Inzwischen hätten nahezu alle Vereine diese Vereinbarung unterzeichnet, sagt Scharwey (siehe Artikel unten).

Kontakte zu Fachleuten und Beratungsstellen

Wenn Kinder beim Sport auf erwachsene Betreuer treffen, müssen sich die Übungsleiter an bestimmt Reg ... Wenn Kinder beim Sport auf erwachsene Betreuer treffen, müssen sich die Übungsleiter an bestimmt Regeln halten. Foto: dpa

Scharwey und die anderen Vertreter des Jugendamtes hatten aber stets betont, dass es ihnen nicht nur um diesen formalen Akt, sondern darum gehe, in den Jugendabteilungen eine „Kultur der Achtsamkeit“ zu entwickeln.

Die Vereine seien da auch auf einem sehr guten Weg, findet Scharwey. Er hatte eigentlich geplant, im Spätsommer oder im Frühherbst noch einmal eine Informationsveranstaltung für die Vereine anzusetzen: „Aber das war gar nicht notwendig.“ Scharwey wollte dabei eigentlich darüber informieren, dass er ein Netzwerk von Kontakten zu Experten und Beratungsstellen geknüpft hat, an die sich die Vereine im Fall der Fälle wenden können. Dass er den Plan für die Veranstaltung fallen lassen konnte, sieht er als Indiz dafür, dass sich die Informationsmöglichkeiten bei den Vereinen herumgesprochen haben. Bisher, sagt er, sei es auch noch nicht nötig gewesen, einen Experten zu Rate zu ziehen.

Das könnte man auch als Zeichen dafür ansehen, dass die Vereine die Präventionsbemühungen ignorierten. Aber diesem Eindruck widerspricht Scharwey ausdrücklich. Denn einige Vereine hätten sich schon an das Jugendamt gewandt: „Aber da ging es um ganz konkrete Anliegen“, berichtet er. Zum Beispiel, wie sich die Übungsleiter beim Betreten der Umkleidekabinen und Duschen verhalten sollen oder welche Regeln bei Vereinsfahrten zu beachten sind: „Solche Fragen können wir inzwischen selbst beantworten“, sagt Scharwey.

Ansprechpartner Christian Scharwey vom Jugendamt ist unter 02307/965381 oder per E-Mail an c.scharwey@bergkamen.de zu erreichen.

Zeugnisse mit befristeter Gültigkeit

Bereits vor drei Jahren stellte Christian Scharwey vom Jugendamt Vereinsvertretern die Pläne zur Prä ... Bereits vor drei Jahren stellte Christian Scharwey vom Jugendamt Vereinsvertretern die Pläne zur Prävention vor. Foto: Archiv

Nach dem Eindruck von Christian Scharwey hat sich die Regelung inzwischen eingespielt, dass sich die Vereine von ihren Jugendbetreuern erweiterte polizeiliche Führungszeugnisse vorlegen lassen. Darin sind auch Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung aufgeführt, die im normalen Zeugnis nicht auftauchen.

Für die Vereine sei das zunächst mit einem großen Aufwand verbunden gewesen, sagt Scharwey: Schließlich mussten sie von jedem Jugendbetreuer ein solches Dokument vorlegen lassen. Das ist nach Scharweys Eindruck inzwischen weitgehend abgeschlossen. Nun müssen vorerst nur noch diejenigen Trainer ein Zeugnis beibringen, die neu in einen Verein kommen.

Allerdings müssen die Vereinsvorstände das Thema zumindest mittelfristig im Auge behalten. Denn die Zeugnisse haben immer nur eine begrenzte Gültigkeit, erläutert Scharwey: „Sie müssen alle fünf Jahre erneuert werden.“