Das Ende aller Ansprüche

Der Bergbau unter Bergkamen endete zwar erst im Jahr 2010 endgültig, als das Bergwerk Ost stillgelegt wurde, und damit würde die Verjährung von Ansprüchen nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) erst 2040 einsetzen. Das gilt aber nur für den Osten der Stadt, Overberge und Teile von Rünthe.

Unter weiten Teilen der Stadt aber endete der Kohleabbau bereits in der zweiten Hälfte der 80er Jahre. Betroffen sind davon nach Angaben von Magnus von Bormann von der Firma Altegoer unter anderem der Süden von Bergkamen-Mitte von der Stadtgrenze zu Kamen ungefähr bis zur Landwehrstraße und Teile von Oberaden.

Meist sind die Schäden schon aufgefallen

Solche Risse wie an diesem Gebäude sind wahrscheinlich im Laufe von 30 Jahren schon aufgefallen. Kle ... Solche Risse wie an diesem Gebäude sind wahrscheinlich im Laufe von 30 Jahren schon aufgefallen. Kleine Schieflagen oder Schäden an der Grundleitung können aber auch nach 30 Jahren noch unbemerkt geblieben sein. Foto: Archiv

Der „Verband bergbaugeschädigter Haus- und Grundeigentümer“ (VBHG) mit Sitz in Herten sieht darin allerdings keinen Grund zur Panik für die betroffenen Hauseigentümer. „Es wäre sehr außergewöhnlich, wenn noch ein großer Regelungsbedarf bestehen würde“, sagt VBHG-Sprecher Achim Sprajc. Der Verband geht davon aus, dass größere Schäden an Gebäuden im Laufe der vergangenen 30 Jahre aufgefallen und beim Bergbau zur Entschädigung angemeldet worden sind.

Trotzdem will auch der VBHG seine Mitglieder in den betroffenen Bereiche anschreiben und sie auf die anstehende Verjährung aufmerksam machen – verbunden mit der Aufforderung, sich ihr Haus noch einmal rechtzeitig genau anzuschauen. Schäden können vor allem noch dort aufgetreten sein, wo sie nicht zu sehen sind und wo sie oft auch nicht so schnell auffallen: an der sogenannten „Grundleitung“, der privaten Abwasserleitung vom Haus zur öffentlichen Kanalisation. Dort kann es durch Bergsenkungen zu Rissen oder Verschiebungen gekommen sein, die das Abwasserrohr zu einem Sanierungsfall machen.

Sprajc rät Hauseigentümern in den Bereichen, die bald von der Verjährung betroffen sind, nachzusehen wann ihre Grundleitung letztmals überprüft worden ist. Wenn notwendig, könne sie in Absprache mit der RAG erneut überprüft werden. In solchen Fällen übernimmt der Bergbau die Kosten. Markscheider Dr. Volker Baglikow, der für die VBHG arbeitet, rät außerdem dazu, das Haus noch einmal genau unter die Lupe zu nehmen. Nicht alle Senkungen seien für die Bewohner des Hauses spürbar – trotzdem könne es Entschädigungsansprüche geben – zum Beispiel bei Schieflagen von ab zwei Millimetern pro Meter.

Zwar geht der Pressesprecher der RAG, Christoph Beike, davon aus, dass das Bergbauunternehmen für offensichtliche Bergschäden auch nach der Verjährungsfrist noch zahlt – zumindest wenn der Hauseigentümer sie erst jetzt bemerkt. Baglikow rät aber lieber zur Vorsicht. Grundsätzlich habe der VBHG schon festgestellt, dass die RAG nach 30 Jahren auf die Verjährungsfrist verweist. „Ich würde mich lieber nicht darauf verlassen, dass der Bergbau doch noch zahlt“, sagte er.

Entschädigung auch nach 2018 Der Kohleabbau endet zwar im Jahr 2018 endgültig, trotzdem muss die RAG auch danach noch Entschädigungen für Bergschäden zahlen. Zuständig ist dann die RAG-Stiftung. Sie ist neben der Entschädigung für Bergschäden vor allem für die sogenannten „Ewigkeitslasten“ zuständig, die durch den Bergbau entstanden sind – zum Beispiel für das Pumpen des Grubenwassers.

Unterschiedliches Abbauende

Durch den Kohleabbau unter Bergkamen ist es über Tage zu Bergschäden gekommen. Unter Teilen der Stad ... Durch den Kohleabbau unter Bergkamen ist es über Tage zu Bergschäden gekommen. Unter Teilen der Stadt sind seit dem Abbauende in der nächsten Zeit 30 Jahre vergangen. Dann tritt die Verjährung der Entschädigungspflicht ein. Foto: Archiv

Nach Angaben von Dr. Volker Baglikow ist es schwierig zu sagen, wann und wo in Bergkamen die Verjährungsfrist für die Entschädigung von Bergschäden eintritt. „Das geht nicht pauschal für ganze Ortslagen“, macht er deutlich. Unter weiten Bereiche von Oberaden gab es zum Beispiel noch einmal in den Jahren 1990/1991 Kohleabbau. In Randbereichen des Ortsteils tritt die Verjährung aber tatsächlich schon bald ein. Das gilt auch für den Süden von Bergkamen-Mitte. Dort gab es teilweise auch schon in der zweiten Hälfte der 80er Jahre den letzten Kohleabbau, im Bereich der Landwehrstraße aber noch 1991 oder 1992. Der Markscheider rät Hauseigentümern dazu, sich zu erkundigen, wann der Abbau, der auf ihr Grundstück eingewirkt haben könnte, genau endete.

Ob Hauseigentümer Anspruch auf Entschädigung haben, hängt aber auch von anderen Faktoren als von der Verjährung ab. Wer beispielsweise ein Haus in einem Bergschadensgebiet kauft, sollte sicher gehen, dass mit dem Kauf des Hauses auch eventuelle Entschädigungsrechte an ihn abgetreten werden.

Außerdem sollte er sich erkundigen, ob und wann bereits Bergschäden am Haus erfasst worden sind und welche Ergebnisse es dabei gegeben hat. Das hilft ihm zum Beispiel dabei, zu ermitteln, ob es später – auch nach dem Kauf – zu Schieflagen kommt, die entschädigungspflichtig sind.

Der Markscheider rät auch, auf typische Anzeichen von Schieflagen zu achten – zum Beispiel, wenn Wasser schlecht abfließt oder die Regenrinnen nicht mehr in Richtung des Fallrohrs entwässern, sondern das Wasser an der anderen Seite herausläuft.