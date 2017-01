Brandstifter legt Feuer

Möglicherweise besteht auch ein Zusammenhang zu einer Brandstiftung am 1. Mai 2016 im Keller des Wohnkomplexes. Feuerwehrleute hatten sich bei ihrem Einsatz am Sonntagabend schon darüber gewundert, dass der Brand wieder an fast derselben Stelle in dem weitläufigen Keller ausgebrochen war. Der oder die Brandstifter hatten nach Angaben der Polizei einen brennenden Gegenstand zwischen zwei mit Holzlatten abgetrennte Kellerabteile geworfen und damit den Kellerbrand ausgelöst.

Der Brand war besonders gefährlich, weil sich der Keller ohne Abtrennung unter dem gesamten Komplex hinzieht, der am Zentrumsplatz und an der Zentrumsstraße liegt. Deshalb waren auch gleich mehrere Eingänge und Treppenhäuser betroffen. Der Rauch, den das Feuer entwickelte, hatte 124 Bewohner in Gefahr gebracht, die in dem Gebäudekomplex gemeldet sind. Viele von ihnen waren durch die völlig verqualmten Treppenhäuser ins Freie gelaufen und hatten sich dabei den giftigen Rauchgasen ausgesetzt. Die Feuerwehr bat diejenigen, die sich noch im Haus befanden, von der Drehleiter aus, nicht durch das Treppenhaus zu laufen, sondern besser in den rauchfreien Wohnungen zu bleiben. Die Notärzte untersuchten insgesamt 35 Menschen, sechs von ihnen mussten wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Brandstifter am Sonntag und dem Täter am 1. Mai um dieselbe Person handelt. Einen konkreten Ermittlungsansatz hat die Polizei aber offenbar noch nicht.

Im Umfeld hatte es bereits vor drei Jahren eine Serie von Brandstiftungen im Keller gegeben. Im Oktober 2013 hatte ein unbekannter Täter an drei aufeinander folgenden Sonntagen Feuer in einem großen Mehrfamilienhaus an der Zentrumstraße gelegt. Auch damals hatten über 50 Bewohner das Haus verlassen müssen. Bei einem Brand wurde die Elektrik so stark beschädigt, dass sie komplett abgeschaltet werden musste.

Die Polizei hofft jetzt, dass es Zeugen gibt, die am Sonntagnachmittag nach etwa 16 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben – zum Beispiel, dass jemand auffällig schnell den Keller verlassen hat. Sie sollen sich bei der Wache in Bergkamen melden, 0 23 07/9 21-73 20 oder 92 10.