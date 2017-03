Barrierefrei für Rollatoren

Die Stadt will ab Montag das Pflaster an der Zufahrt von der Ebertstraße in den verkehrsberuhigten Bereich der Präsidentenstraße zum Teil austauschen lassen. Die Bereiche, auf denen meist Fußgänger unterwegs sind, sollen einen neuen, barrierefreien Belag bekommen. Damit soll der Weg zwischen der Gaststätte Haus Elsner und der Bushaltestelle Ebertstraße und die Verbindung von dort in Richtung Fußgängerzone für Fußgänger deutlich leichter zu bewältigen sein. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Beschwerden über das raue Natursteinpflaster gegeben, das die Stadt aus optischen Gründen an dieser Stelle einbauen lassen hatte.

Das Betonsteinpflaster, das künftig in diesem Bereich liegt, soll insbesondere für Menschen mit einer Gehhilfe kein Hindernis mehr sein.

Zusätzlich soll das Tiefbauunternehmen, das den Auftrag für die Pflasterung bekommen hat innerhalb der östlichen Baumreihe – ausgehend von der Bushaltestelle Ebertstraße – zwei größere, bepflanzte Baumbeete anlegen. Die Beete haben eine doppelte Funktion: Sie sollen das Erscheinungsbild der Straße aufwerten und den Bereich vergrößern, in dem Wasser versickert, das die Bäume benötigen. Der Bereich um die Quelle des Blauen Bandes und die blaue Rinne selbst sollen bei den Arbeiten allerdings nicht verändert werden.

Die Stadt versichert, dass die angrenzenden Parkplätze und die Grundstücke in diesem Bereich – einschließlich der Gaststätte Haus Elsner – während der gesamten Bauarbeiten erreichbar bleiben sollen. Lediglich für den Autoverkehr könne die Zufahrt von der Ebertstraße zum Nordberg für kürzere Zeiten unterbrochen werden. Ausweichstrecke soll dann die Pestalozzistraße sein. In diesen Zeiten soll die Einbahnstraßenregelung in der Straße aufgehoben werden. „Sonst kämen Autofahrer zwar auf den Nordberg, aber nicht mehr zurück“, sagte der Beigeordnete Holger Lachmann.

Die Stadt geht davon aus, dass die Bauarbeiten an der Präsidentenstraße bis Anfang April abgeschlossen sind – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Auch die Bushaltestelle Ebertstraße soll auf Anregung von Bürgern noch barrierefrei umgebaut werden.