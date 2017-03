Barrierefrei auf der Römerroute

Damit verbunden wären Fördermittel, um auf den drei Teststrecken den Abbau von Barrieren für Behinderte aber auch für ältere Menschen voranzutreiben.

Simone Krämer, die im Bergkamener Stadtmarketing für den Bereich Tourismus verantwortlich ist, sieht recht gute Chancen, dass eine der drei Teststrecken durch Bergkamen führen könnte. Die Kommunen, die sich bewerben, sollen nämlich die barrierefreien Angebote auflisten, die es an ihrem Teilabschnitt der Route gibt, die von Xanten bis nach Detmold führt.

Zu Krämers eigener Überraschung sind das in Bergkamen schon recht viele. Die Stadt profitiert davon, dass viele Einrichtungen erst in den vergangenen Jahren geschaffen worden sind, als die Barrierefreiheit bei Planungen bereits eine Rolle spielte. Besonders im Bereich der Ökostation, die ebenfalls auf der Route liegt, gibt es bereits eine ganze Reihe von barrierefreien Einrichtungen. Das reicht von barrierefreien Gästezimmern im Erdgeschoss des Gästehauses bis zu Erläuterungstafeln für Blinde in der Ökostation. Sogar der Aussichtsturm in der Nähe der Station, der einen Blick in die Lippeauen ermöglicht ist zumindest zum Teil barreirefrei. Zumindest die untere Plattform ist ohne Stufen zu erreichen. Hinzu kommen beispielsweise barrierefreie öffentliche Toilettenanlagen an der Marina in Rünthe. Außerdem sind dort auch die meisten anderen Einrichtungen ohne Barrieren für gehbehinderte Menschen.

Falls Bergkamen den Zuschlag als Teststrecke bekommt, sollen die Mittel unter anderem darin investiert werden, den Römerpark rund um die Holz-Erde-Mauer und seine Anbindung ans Stadtmuseum barrierefrei zu gestalten. Auch dort gibt es bereits erste Ansätze: Es gibt bereits einen Aufzug, damit auch Gehbehinderte in die oberen Etagen des Stadtmuseums kommen können.

Selbst wenn Bergkamen nicht den Zuschlag bekommt, dass der Abschnitt der Römer-Lippe-Route durch die Stadt eine der drei Teststrecken wird, sieht Krämer einen Nutzen in der Bestandsaufnahme: Sie will die barrierefreien Angebote mit in die Tourismuswerbung der Stadt aufnehmen und auf der Homepage veröffentlichen.