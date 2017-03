Arzt freigesprochen

Mit Luftnot hatte sich Frau aus Bergkamen an einen Kardiologen in einer Nachbarstadt gewandt. Der Mediziner machte unter anderem ein EKG. Dann erhöhte er die Dosis der Medikamente, die die Rentnerin wegen Herzbeschwerden einnahm. Zwei Tage nach dem Arztbesuch fand eine Nachbarin die Frau tot auf ihrem Bett.

Jetzt musste sich der Kardiologe wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Die Verhandlung erinnerte an einen Ärztekongress. Zusätzlich zum Angeklagten hatten sich fünf weitere Mediziner eingefunden, die im Zeugenstand als Sachverständige gehört werden sollten.

Als erster bekam der Angeklagte das Wort. Der Arzt gab an, die Frau sei im Dezember 2012 bei ihm gewesen. Gekannt habe er sie vorher nicht. Sie habe über Luftnot geklagt, aber nichts von Schmerzen gesagt. Aus den Akten habe er erfahren, dass die Bergkamenerin schon länger mit Herzproblemen zu tun hatte. Das EKG habe eine erhöhte Herzfrequenz angezeigt. Das Herz habe aber ausreichend gepumpt. Er sei seit 40 Jahren im Geschäft, gab der Mann an. Eine Notwendigkeit, die Frau ins Krankenhaus einzuweisen, habe er nicht gesehen.

Ein Gerichtsmediziner gab im Zeugenstand an, die 76-Jährige habe eine Thrombose im Bein bekommen. Dadurch sei ein Pfropfen zur Lunge gewandert und habe dort eine Embolie ausgelöst, die zum Herzversagen als Todesursache führte. Einer der Gutachter erklärte, dass der Angeklagte die Patientin aufgrund des erhöhten Herzschlages anders hätte behandeln müssen. Die spätere Entwicklung bis zum Tod sei aber nicht vorhersehbar gewesen. „Es ist ungewöhnlich schnell gegangen“, so der Experte. In einem Krankenhaus hätte aber die Möglichkeit einer frühzeitigen Erkennung der Thrombose bestanden. Ob es jedoch tatsächlich entdeckt und der Tod damit verhindert worden wäre, könnte nicht mit Sicherheit gesagt werden.

Und so lautete die Entscheidung des Gerichts schließlich: Freispruch. Für eine fahrlässige Tötung hätte die Behandlung des Angeklagten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zum Tode der Frau führen müssen. Das sei nicht der Fall.