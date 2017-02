19,5 Stunden Kino am Stück

Egal ob 14 oder 24 Jahre alt – die Mitglieder des Filmclubs sind allesamt bereits erfahrene Cineasten.

Einmal in der Woche treffen sie sich in der Teestube, dem Jugendtreff der Friedenskirche, um gemeinsam neue Blockbuster aber auch alte Klassiker zu schauen.

Doch nur ein Film, das reicht den Filmfans am Wochenende nicht. Die Gruppe der Kino-Enthusiasten hatte ein wahrhaft magisches Wochenende geplant, denn von Samstagvormittag bis zum darauffolgenden Sonntag standen alle acht Teile der Harry-Potter-Filmreihe auf dem Programm. Das sind sage und schreibe 1161 Minuten reine Filmzeit, die sie sich am Stück anschauten. Kondition war auf jeden Fall erforderlich.

Nur Tee und Cola als Wachmacher

Eine bequeme Haltung und Möbel, die Sitzen und Liegen möglich machten, waren beim Film-Marathonin de ... Eine bequeme Haltung und Möbel, die Sitzen und Liegen möglich machten, waren beim Film-Marathonin der Teestube der Friedenskirche erforderlich. Anders waren die 19,5 Stunden Film am Stück nicht zu überstehen. Foto: Milk

Um überhaupt eine Chance zu haben, die rund 19,5 Stunden zu überstehen, mussten sich die jungen Filmfreunde gut vorbereiten. Eine Regel gibt die Jugendreferentin und Gemeindepädagogin Kerstin Zahn dabei vor: „Energiedrinks sind nicht erlaubt.“ Denn von den extrem zucker- und koffeinhaltigen Getränken würden die Jugendlichen schon während der gewöhnlichen Jugendtreffs genug trinken. „Tee und Cola müssen heute als Wachmacher reichen“, sagte sie.

Natürlich reichen Getränke allein für einen so ausgedehnten Filme-Marathon nicht aus. Bevor die Abenteuer des berühmten Zauberlehrlings über den beachtlich großen Bildschirm flimmern konnten, bereitete der Filmclub das Buffet für das Wochenende vor. Gemeinsam schnitten sie frisches Obst und Gemüse, auch eine eigene Aioli stellten sie her. Die gesunden Snacks kamen so gut an, dass die Jugendlichen auch nach drei Filmen noch keine Tüte Chips geöffnet hatten. Die Pizza, die zu einem Filmabend wohl dazu gehört, kam an dem Abend dann aber doch von einem Lieferservice, denn die gemeinsame Zubereitung würde den Filmfluss stören.

Bereits im vergangenen Jahr hat der Filmclub eine ähnliche Herausforderung gemeistert. Damals waren es die ersten sechs der mittlerweile siebenteiligen Star-Wars-Reihe, die es innerhalb von 24 Stunden zu schauen galt. Mit nur rund 13 Stunden reiner Filmzeit eine rückblickend fast einfach erscheinende Aufgabe im Vergleich zu Harry Potter.

Nach den ersten sechs Stunden magischer Action wurde es Zeit für ein erstes Resümee. Lara und Lucas sind Zwillinge, wie die meisten hier haben beide die Filme schon viele Male gesehen. Trotzdem sind sie sich einig: „Die Bücher sind eigentlich besser.“ Auch Jessy, Chenoa und Melanie können dem nur zustimmen. „Die Bücher haben mehr Details, die Welt der Zauberschüler ist noch besser beschrieben.“ Sebastian und Pierre waren da allerdings anderer Meinung. Die beiden können mit den Filmen mehr anfangen als mit den Büchern.

Eine offizielle Schlafpause gab es zwischen Samstag und Sonntag nicht. „Die Filme laufen hintereinander durch“, erläuterte die Jugendreferentin. „Zwischendurch mal einnicken, das ist wohl unvermeidbar. Wenn dann alle morgen irgendwelche Edding-Narben auf der Stirn haben, ist das schon ok.“

Gemeinsames Engagement

Mit dem Filmeabend und der damit verbundenen Arbeit verfolgt Zahn ein ganz einfaches Ziel: „Das ist eine sehr wirksame Methode der pädagogischen Gruppenbildung“, sagt sie.

Bei der ultralangen Filmnacht geht es für die Jugendreferentin nicht nur darum, dass sich die jungen Leute gemeinsam die Filme anschauen. Sie sollen auch selbst aktiv werden, vor allem bei der Vorbereitung der langen Filmstunden. Jeder soll etwas zum Gelingen des Abends beitragen – so wächst die Gruppe der Filmfreunde in der Teestube schnell eng zusammen.