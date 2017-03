1600 Euro für Schläge

Dort musste sich der Mann dem Vorwurf der Körperverletzung stellen. Nach Überzeugung des Richters hatte der 46-Jährige der Frau am Tattag auf einem Sportplatz in Bergkamen einen Schlag in die Rippen verpasst.

„Wir haben uns zwar gestritten, aber ich habe sie definitiv nicht geschlagen“, wehrte der Angeklagte den Vorwurf ab. Er habe in seinem Leben noch nie eine Frau geschlagen. Außerdem müsste er aus beruflichen Gründen darauf achten, in der Öffentlichkeit nicht negativ aufzufallen.

Schläge unter den Rippenbogen

Die Geschädigte gab das Geschehen hingegen ganz anders wieder. Der Angeklagte habe sie zunächst als Schlampe bezeichnet. „Irgendwann hat er ausgeholt und mich unter den linken Rippenbogen geschlagen“, erklärte die 45-Jährige. Ob mit der Faust oder dem Handrücken konnte sie nicht sagen. Eine Woche lang habe sie bei bestimmten Bewegungen Schmerzen gespürt. Zum Arzt sei sie aber nicht gegangen. Am Tattag habe der Bergkamener sie auch noch zugeparkt. Nach dem Vorfall sei sie aus Angst vor dem Angeklagten nicht mehr zum Sportplatz gegangen. Zumal der Bergkamener sie angerufen und ihr gedroht habe.

Auch nach der Aussage der Geschädigten blieb der Angeklagte dabei, nichts getan zu haben. Er habe nicht zugeschlagen, sie nicht zugeparkt. Bislang war der 46-Jährige strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten, sein Vorstrafenregister war leer. Das änderte sich gestern allerdings. 1600 Euro Geldstrafe lautete das Urteil.

„Ich habe keinen Zweifel an der Richtigkeit der Angaben der Zeugin“, begründete der Richter. Dass etwas passiert war, stehe aufgrund der Tatsache fest, dass die Polizei gerufen worden war. Für den 46-jährigen Angeklagten sprachen das bis dato leere Vorstrafenregister und die Tatsache, dass die Verletzungen der Frau relativ gering waren.